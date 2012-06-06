Литвин - нардепам: ви схожі на курку, що тікає від півня і думає, чи не швидко біжить

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сьогодні на засіданні парламенту, коментуючи обвинувачення на його адресу з боку деяких народних депутатів у тому, що він вчора порушив регламент при голосуванні за даний законопроект.

В.Литвин наголосив, що він жодної норми регламенту не порушував.

«Ви виконали між собою взаємні домовленості, а потім для прикриття перед людьми, виборцями своїх домовленостей ви хочете скинути всю вину на голову ВР», - наголосив В.Литвин, звертаючись до сесійної зали.

При цьому він додав: «Шановні колеги, це не робить вам честі, бо деякі ваші дії нагадують курку, яка тікає від півня і думає, чи не дуже швидко я біжу».

Голова ВР закликав і опозицію, і парламентську більшість працювати над законопроектом з мовного питання при підготовці до другого читання.

Як повідомляв УНІАН, 5 червня, Верховна Рада прийняла в першому читанні законопроект про засади державної мовної політики, ініціаторами якого є народні депутати від Партії регіонів Вадим Колесніченко і Сергій Ківалов.