Литвин - нардепам: ви схожі на курку, що тікає від півня і думає, чи не швидко біжить

11:07, 06 червня 2012
Політика
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Голова Верховної Ради України Володимир Литвин наголошує, що вчорашнє голосування за мовний законопроект відбулося за домовленостями між опозицією та парламентською більшістю. 

Володимир Литвин

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сьогодні на засіданні парламенту, коментуючи обвинувачення на його адресу з боку деяких народних депутатів у тому, що він вчора порушив регламент при голосуванні за даний законопроект.

В.Литвин наголосив, що він жодної норми регламенту не порушував.

«Ви виконали між собою взаємні домовленості, а потім для прикриття перед людьми, виборцями своїх домовленостей ви хочете скинути всю вину на голову ВР», - наголосив В.Литвин, звертаючись до сесійної зали.

При цьому він додав: «Шановні колеги, це не робить вам честі, бо деякі ваші дії нагадують курку, яка тікає від півня і думає, чи не дуже швидко я біжу».

Голова ВР закликав і опозицію, і парламентську більшість працювати над законопроектом з мовного питання при підготовці до другого читання.

Як повідомляв УНІАН, 5 червня, Верховна Рада прийняла в першому читанні законопроект про засади державної мовної політики, ініціаторами якого є народні депутати від Партії регіонів Вадим Колесніченко і Сергій Ківалов.

 

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