Під парканом у Януковича російський журналіст позаздрив українським колегам

Як передає кореспондент УНІАН, карту було презентовано у селі Нові Петрівці біля президентської резиденції «Межигір’я», яка є одним з об’єктів карти «Київ. Мапа корупції».

О 8-й ранку до села Нові Петрівці прибули близько 100 журналістів, серед яких була знімальна група нідерландського телеканалу RTL, журналіст «Польського радіо» та російський журналіст.

Як повідомлялось, напередодні Київський окружний адмінсуд заборонив проведення акції під «Межигір`ям», тому журналісти поїхали проконтролювати виконання рішення суду.

Вхід до резиденції охороняли співробітники управління Державної охорони та спецпідрозділу Беркут.

А до журналістів із хлібом з сіллю вийшов сільський голова Нових Петрівців Родіон Старенький, який вчора до півдругої ночі у суді вимагав заборонити акцію нібито на прохання місцевих мешканців.

Р.Старенький привітав журналістів із професійним святом і запросив на екскурсію по селу.

За його словами, у Нових Петрівцях розташований кемпінг до Євро-2012 на 5 тис місць, де вони збираються приймати шведських журналістів.

Журналісти відмовились від екскурсії і в свою чергу вручили сільському голові «Мапу корупції».

На запитання нідерландських журналістів, чи не турбує його те, що в село приїжджатимуть люди, які скористаються саме «Мапою корупції» із відповідним ставленням, Р.Старенький відповів: «Не знаю, хто буде сюди приїжджати. Сподіваюся, вони будуть користуватися іншими картами».

Також на запитання, за якими трудовими нормами суд працював сьогодні вночі, розглядаючи вимогу заборонити акцію, сільський голова Нових Петрівців відповів, що адмінсуди працюють «цілодобово».

Сама презентована мапа «Київ. Мапа корупції», яка має дві мови – українську та англійську, складається з 19 найгучніших випадків корупції, про які українські журналісти зробили розслідування, але належного реагування від правоохоронних органів так і не було. Крім резиденції «Межигір`я», це вертолітний майданчик, побудований для Президента на території, яка є пам`яткою ландшафту та історії, НАК «Нафтогаз України», який закупив 2 бурові вишки з переплатою 330 млн дол., Лук`янівське СІЗО, де за гроші створюють засудженим особливі умови та ін.

Російський журналіст Павло Шеремет сказав, що він заздрить українським журналістам, які ще можуть собі дозволити «влаштовувати такі пікніки під резиденцією Президента».

«Я не уявляю такого у нас в районах «Горки 1», «Горки 9», «Барвиха», та ще щоб із хлібом з сіллю, та ще щоб спеціальне судове рішення приймали, аби це заборонити. У нас в такій ситуації вистачило б хвилин 5, аби все зачистити. Та й, зрештою, дуже мало хто на це б зважився».