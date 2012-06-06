Янукович закликає журналістів не втягуватися у політичні ігри

Влада і ЗМІ мають спільно працювати на розбудову в Україні зрілого громадянського суспільства. Про це Президент України Віктор Янукович сказав під час зустрічі з представниками ЗМІ, яка відбулася в День журналіста, повідомили УНІАН у прес-службі глави держави.

«Ви одні з найбільш поінформованих членів нашого суспільства і можете й маєте право робити висновки і вказувати на проблеми», - зазначив В.Янукович.

Президент також закликав журналістів дотримуватися балансу в подачі інформації та не дозволяти втягувати себе в політичні ігри.

Глава держави, зокрема, відзначив активну позицію журналістів, які своїми публікаціями звернули увагу на руйнування історичних пам’яток у Києві, високі ціни на проживання у готелях напередодні Євро-2012, незручності, що виникли у зв’язку зі скасуванням нічних поїздів.

«Журналістика - це дзеркало, в яке дивиться кожен політик. Голос преси - це голос сумління суспільства. Ефективність влади напряму залежить від спроможності реагувати на всі зауваження громадян і, в першу чергу, журналістів», - наголосив В.Янукович.