Правозахисники готові перенести протести з Луганська до Києва

Вони вимагають скасувати обвинувачення проти правозахисниці Рими Білоцерківської.

Про йдеться у заяві цих громадських організацій, переданій УНІАН.

У заяві, зокрема, зазначається, що 5 червня суддя з міста Рубіжне свавільно наказав сєверодонецькій міліції арештувати відомого захисника малого бізнесу Риму Білоцерківську.

«Генеральна прокуратура, яку ще 10 днів тому було повідомлено про фабрикування цієї справи, ігнорує вимоги людей перевірити ці факти та відмовитись від обвинувачення. Тому ми оголошуємо про встановлення 18 червня наметового табору під Генпрокуратурою України», - йдеться також у заяві.

Активісти також звертаються до підприємців, громадських організацій, усіх людей доброї волі в Україні із закликом взяти участь у захисті Р.Білоцерківської. «Наступним буде будь-хто з нас, друзі», - вважають вони.

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Як повідомляв УНІАН, Р.Білоцерківська є лідером Сєвєродонецької правозахисної організації «Правовій простір». Кримінальна справа щодо неї була порушена п'ять років тому за ст. 296, ч 1 КК (хуліганство) за те, що вона у Сєвєродонецьку допомагала жителям будинку № 51 на Гвардійському проспекті в їх боротьбі проти будівництва торговельного центру у безпосередній близькості від житлової будівлі. Р.Білоцерківська спробувала заблокувати роботу будівельного крана, піднявшись на нього. Але в результаті одержала хімічні опіки обличчя від застосування забудовником газового балончика і опинилася на лаві підсудних.

У Сєвєродонецькому суді 7 суддів відмовилися від розгляду справи Р.Білоцерківської. Справу забрали у Рубіжне. Водночас правозахисниця відзначає, що відсутня ухвала апеляційного суду про зміну підсудності і передачу справи до міського суду м. Рубіжне, а без цієї ухвали Рубіжанський суд не правочинний розглядати цю справу. Тому Р.Білоцерківська не вважає за потрібне бути на його засіданнях.

22 травня Рубіжанський міський суд змінив запобіжний захід правозахисниці з підписки про невиїзд на взяття під варту. Суд також оголосив Р.Білоцерківську у розшук.

28 травня та 5 червня засідання Рубіжанського міського суду за клопотанням прокуратури області щодо зміни запобіжного заходу щодо Р.Білоцерківської не відбулися.

За інформацією глави Всеукраїнського трудового руху «Солідарність» Костянтина Ільченка, правозахисницю Р.Білоцерківську не взято під арешт, вона перебуває у Сєвєродонецьку під охороною громадських організацій.