ЗМІ: ПР витратить 400 млн державних гривень на своїх агітаторів (документ)

У розпорядження громадянського руху «Спільна Справа», який здійснює незалежний моніторинг передвиборчої ситуації в Україні, потрапила копія листа за підписом віце-прем’єра Сергія Тігіпка, адресований державним адміністраціям.

У документі йдеться про цільову дотацію місцевим бюджетам для додаткового залучення з 1-го червня до структур соціальних служб 12 тисяч тимчасових соціальних працівників. Основне завдання новобранців «надання соціальних послуг найвразливішим категоріям населення».

За інформацією, яку «Спільна Справа» отримала від власного джерела в Кабінеті міністрів, у такий спосіб Партія регіонів планує оплачувати роботу своїх агітаторів, які працюватимуть по технології «від-дверей-до-дверей». На це вказує не лише період, на який набираються працівники, але й те, що вони не отримуватимуть статусу державних службовців.

На фінансування проекту з державного бюджету витратять близько 400 млн. грн.