БЮТ хоче розбудити в Януковичеві джентльмена

Фракція "БЮТ-Батьківщина" вимагає від Президента України Віктора Януковича негайного звільнення усіх в’язнів, засуджених за політичними мотивами.

Як передає кореспондент УНІАН, про це йдеться у заяві, оголошеній лідером фракції "БЮТ-Батьківщина" Андрієм Кожем’якіним на засіданні Верховної Ради.

У заяві зазначається, що «БЮТ-Батьківщина» вимагає від В.Януковича публічних пояснень з приводу невиконання вимог резолюції Парламентської Асамблеї Ради Європи від 26 січня цього року і резолюції Європарламенту від 24 травня щодо ситуації в Україні.

Також у заяві йдеться про необхідність надати можливість експерту Данського Гельсінського комітету з прав людини «публічно виголосити незалежну експертну юридичну оцінку так званих «кримінальних справ» проти Тимошенко з трибуни Верховної Ради».

«Звертаємося до Януковича: пане Президенте, як Ви можете допустити, щоб Вашого політичного конкурента, жінку, прикуту хворобою до ліжка, яка набрала всього на 3% менше на виборах (президентських - УНІАН), били здорові хлопці, а Ваші підлеглі аналізували відеозаписи, які цілодобово ведуться в її камері і палаті», - заявив А.Кожем’якін.

У фракції "БЮТ-Батьківщина" заявляють: «Така поведінка, пане Президенте, не гідна Президента країни, тим більше чоловіка, в якого є хоча б краплина честі і гідності».