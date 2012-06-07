Шкіль: Опозиція має план «Б», як зірвати мовний закон регіоналів

Опозиція зробила недостатньо, аби перешкодити прийняттю у першому читанні мовного законопроекту регіоналів, але разом з цим має план «Б», як не допустити прийняття цього законопроекту в цілому. Про це в ефірі «5 каналу» заявив народний депутат від «БЮТ-Батьківщини» Андрій Шкіль.

«Насправді цей закон не пройшов, перше читання – це ще не закон. Повірте, у нас є і план «А» і план «Б» для того, щоб зробити максимум для того, щоб цей законопроект не пройшов», – заявив Шкіль.

«Ми докладемо максимум зусиль, щоби цей законопроект не пройшов. І повірте мені, це вже я від себе скажу, що він таки не пройде», – зауважив парламентар.