Томенко додав Табачнику «титулів»: не лише українофоб, але й корупціонер

Як передає кореспондент УНІАН, про це М.Томенко заявив сьогодні під час обговорення програми об’єднаної опозиції у Києві.

«Всупереч чинному законодавству на ринок друку підручників була заведена посередницька структура, яка цим ніколи не займалася, не має виробничих потужностей – так звана «Побутелектротехніка» з такою потаємною назвою, і видавництво змушували укладати угоду з цією структурою», - сказав М.Томенко.

При цьому віце-спікер послався на документ, отриманий ним з Державної фінансової інспекції у відповідь на його депутатський запит. «Якщо рік тому ми говорили, що на чолі міністерства - антиукраїнець, то сьогодні можемо сказати, що й корупціонер. Але сумніше, що цей корупціонер та антиукраїнець влаштовує і Президента, і уряд», - підкреслив він.

За словами М.Томенка, залучення посередницької структури до процесу виготовлення підручників призводить до суттєвого здорожчення кожного окремого підручника.