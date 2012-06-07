ВР усі позачергові місцеві вибори перенесла на 9 вересня
14:41, 07 червня 2012Політика
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Верховна Рада України перенесла усі позачергові вибори до органів місцевої влади з 28 жовтня на 9 вересня.
Місцеві вибори знову перенесли
Як передає кореспондент УНІАН, за ухвалення відповідного рішення проголосували 269 народних депутатів із 407 зареєстрованих у сесійній залі.
Наприкінці травня було ухвалено рішення про проведення 28 жовтня 18-ти позачергових місцевих виборів.
Водночас сьогодні парламент своїм рішенням переніс їх на 9 вересня.
Крім того, депутати ухвалили рішення про проведення 9 вересня ще низки місцевих виборів у 25 населених пунктах.
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