ВР усі позачергові місцеві вибори перенесла на 9 вересня

Як передає кореспондент УНІАН, за ухвалення відповідного рішення проголосували 269 народних депутатів із 407 зареєстрованих у сесійній залі.

Наприкінці травня було ухвалено рішення про проведення 28 жовтня 18-ти позачергових місцевих виборів.

Водночас сьогодні парламент своїм рішенням переніс їх на 9 вересня.

Крім того, депутати ухвалили рішення про проведення 9 вересня ще низки місцевих виборів у 25 населених пунктах.