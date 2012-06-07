Комітет захисту України бачить загрозу громадянської війни

Про це йдеться у переданому УНІАН зверненні членів Комітету захисту України до українців.

«За наказом Віктора Януковича під головуванням Володимира Литвина 5 червня цього року Верховна Рада України за підтримки депутатів з Партії регіонів, КПУ і «тушок» схвалила в першому читанні проект закону «Про засади державної мовної політики», авторами якого є новітні русифікатори України депутати Колесніченко та Ківалов. Законопроект спрямований проти конституційного статусу української мови як єдиної державної», - сказано у зверненні.

На переконання Комітету захисту України, «це означає, що процес ліквідації української державності, розпочатий «харківською угодою» про передачу Росії української території до 2042 р. для базування російського Чорноморського флоту, розвивається й набирає смертоносної загрози для нашої політичної самостійності. Віктор Янукович та його кліка тепер планують віддати Росії територію нашої мови, духовності, національної самобутності».

Члени комітету нагадали, що російську мову в Україні ніхто не зневажає, не принижує, не забороняє. «Кому потрібна державність російської мови в Україні? Віктору Януковичу, Дмитрові Табачнику як найвірнішим прислужникам будівничих «русского мира» та ще чиновникам, нездатним вивчити мову титульної нації, серед якої вони живуть», - вважають автори документу.

На їхнє переконання, закон «Про засади державної мовної політики» у разі ухвалення та підписання відкриває шлях до серйозних конфліктів – аж до громадянської війни й розвалу держави.

Члени Комітету захисту України зазначають, що їм важко зрозуміти, чому опозиційні депутати, які декілька днів тому відбили загрозу схвалення Верховною Радою цього закону, 5 червня не зуміли організувати належного спротиву. «Але тепер ми не повинні шукати винних. Пора об’єднатися всім проти підступного ворога! Лідерам опозиційних партій необхідно зробити все, щоб цей антиукраїнський закон було назавжди відхилено. Всім опозиційним партіям пора заявити, що вони підуть на вибори у жовтні цього року разом. Схвалення Верховною Радою цього зрадницького закону могло статися й сталося тому, що опозиціонери розірвані», - вважають автори заяви.

Члени Комітету захисту України закликають українців не бути байдужими і захищати свої права, людську гідність, рідну мову.

Як повідомляв УНІАН, 5 червня ВР прийняла у першому читанні законопроект «Про засади державної мовної політики», ініційований народними депутатами від Партії регіонів Сергієм Ківаловим і Вадимом Колесніченком.

У пояснювальній записці, зокрема, зазначається, що в разі ухвалення законопроекту російська мова стане регіональною в 13 адміністративно-територіальних одиницях України (з 27-ми).

В опозиції пообіцяли, що не допустять ухвалення цього мовного законопроекту в цілому.

Лідери опозиційних партій оголосили масове безстрокове пікетування Верховної Ради на підтримку української мови.

Біля ВР 5 червня відбувся багатотисячний мітинг як противників, так і прихильників цього законопроекту. Коли представники опозиції намагалася прорватися через огорожу до ВР - «беркутівці» застосували проти них сльозогінний газ.