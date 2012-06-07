Табачник відповів Томенку: брехня, витинанки і дешевий популізм
Табачник каже, що заяви Томенка про корупційну схему при реалізації програми друку підручників не відповідають дійсності.
|Табачник спростовує заяву Томенка
Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив на прес-конференції міністр освіти Дмитро Табачник.
Він наголосив, що середня вартість українського підручника на сьогодні – 12 грн 80 коп. «Усе інше – брехня, витинанки і дешевий популізм», - сказав міністр.
За словами Д.Табачника, у разі, якщо, наприклад, підручник невеликим накладом, 200-300 примірників, кілька разів перекладають, його вартість буде вищою.
«Хай народний депутат звернеться до свого однопартійця, колишнього міністра освіти, і запитає, чому підручники 2009 року, наприклад, «Фізика», мовами національних меншин коштували 841 грн», - наголосив Д.Табачник.
Також він звернув увагу на те, що три роки тому, зокрема, «Алгебра» коштувала 709 грн, тоді як цього року - 500 грн при такому ж накладі.
За словами Д.Табачника, найдорожча книга цього року коштує 647 грн.
Як повідомляв УНІАН, М.Томенко звинуватив Міністерство освіти та науки у використанні корупційної схеми при реалізації державної програми друку підручників.
«Всупереч чинному законодавству на ринок друку підручників була заведена посередницька структура, яка цим ніколи не займалася, не має виробничих потужностей – так звана «Побутелектротехніка» з такою потаємною назвою, і видавництво змушували укладати угоду з цією структурою», - сказав М.Томенко.
При цьому він послався на документ, отриманий ним з Державної фінансової інспекції у відповідь на його депутатський запит. «Якщо рік тому ми говорили, що на чолі міністерства - антиукраїнець, то сьогодні можемо сказати, що й корупціонер. Але сумніше, що цей корупціонер та антиукраїнець влаштовує і Президента, і уряд», - підкреслив він.
За словами М.Томенка, залучення посередницької структури до процесу виготовлення підручників призводить до суттєвого здорожчення кожного окремого підручника.