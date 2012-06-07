Табачник відповів Томенку: брехня, витинанки і дешевий популізм

Заяви заступника голови Верховної Ради України Миколи Томенка про використання Міністерством освіти та науки корупційної схеми при реалізації державної програми друку підручників не відповідають дійсності.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив на прес-конференції міністр освіти Дмитро Табачник.

Він наголосив, що середня вартість українського підручника на сьогодні – 12 грн 80 коп. «Усе інше – брехня, витинанки і дешевий популізм», - сказав міністр.

За словами Д.Табачника, у разі, якщо, наприклад, підручник невеликим накладом, 200-300 примірників, кілька разів перекладають, його вартість буде вищою.

«Хай народний депутат звернеться до свого однопартійця, колишнього міністра освіти, і запитає, чому підручники 2009 року, наприклад, «Фізика», мовами національних меншин коштували 841 грн», - наголосив Д.Табачник.

Також він звернув увагу на те, що три роки тому, зокрема, «Алгебра» коштувала 709 грн, тоді як цього року - 500 грн при такому ж накладі.

За словами Д.Табачника, найдорожча книга цього року коштує 647 грн.

Як повідомляв УНІАН, М.Томенко звинуватив Міністерство освіти та науки у використанні корупційної схеми при реалізації державної програми друку підручників.

«Всупереч чинному законодавству на ринок друку підручників була заведена посередницька структура, яка цим ніколи не займалася, не має виробничих потужностей – так звана «Побутелектротехніка» з такою потаємною назвою, і видавництво змушували укладати угоду з цією структурою», - сказав М.Томенко.

При цьому він послався на документ, отриманий ним з Державної фінансової інспекції у відповідь на його депутатський запит. «Якщо рік тому ми говорили, що на чолі міністерства - антиукраїнець, то сьогодні можемо сказати, що й корупціонер. Але сумніше, що цей корупціонер та антиукраїнець влаштовує і Президента, і уряд», - підкреслив він.

За словами М.Томенка, залучення посередницької структури до процесу виготовлення підручників призводить до суттєвого здорожчення кожного окремого підручника.