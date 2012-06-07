Посол ФРН: Ситуація для німецького бізнесу в Україні залишається важкою

Про це Ганс-Юрген Гаймзьот повідомив в інтерв`ю «Українській правді».

Відповідаючи на запитання, чи відповідає дійсності інформація видання «Дзеркало тижня. Україна» про те, що німецький бізнес став відчувати в Україні труднощі, і вказівка не допомагати йому надійшла нібито в помсту на дії канцлера Ангели Меркель щодо Президента Віктора Януковича, Г.-Ю.Гаймзьот сказав: «Німецький бізнес ніколи не залежав від політичних рішень, від політичних підходів яких би те не було кабінетів. Представники німецької економіки уважно дивляться, де вони можуть одержувати свій дохід. Ці умови можуть бути і складними. Але вони ніколи ще не орієнтувалися на якісь певні політичні розпорядження. І якщо у них зменшується присутність в Україні, то це саме пов`язано з труднощами, які з`явилися на українському ринку».

Посол додав, що для німецького бізнесу в Україні «все рухається вгору-вниз, не можна сказати, що стало значно краще».

«Ситуація була і раніше важкою, проте вона продовжує залишатися важкою», – сказав він.