Єфремов божиться, що домовленостей з опозицією щодо мови не було

Домовленостей між парламентською більшістю та опозицією під час голосування "мовного" законопроекту не існувало.

Про це заявив глава фракції Партії регіонів Олександр Єфремов в ефірі 5 каналу.

Відповідаючи на запитання про можливі домовленості, він сказав: "Я беру участь у всіх нарадах, які ведуться офіційно, і часто не офіційно, і можу підтвердити, що ніяких домовленостей з цього питання не було".

Раніше позафракційний депутат Тарас Чорновіл заявив, що сутичок під час голосування за "мовний" законопроект між народними депутатами не було, тому що існували домовленості між коаліцією і опозицією.

Єфремов також підтвердив плани більшості розглянути "мовний" законопроект у другому читанні через два тижні.

"У нас є два тижні для того щоб його доопрацювати, і після двох тижнів юридично ми маємо право вносити його на друге читання", - зазначив нардеп.

Українська правда