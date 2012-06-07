Єфремов божиться, що домовленостей з опозицією щодо мови не було
Регіонал підтвердив плани більшості розглянути "мовний" законопроект у другому читанні через два тижні.
Домовленостей між парламентською більшістю та опозицією під час голосування "мовного" законопроекту не існувало.
Про це заявив глава фракції Партії регіонів Олександр Єфремов в ефірі 5 каналу.
Відповідаючи на запитання про можливі домовленості, він сказав: "Я беру участь у всіх нарадах, які ведуться офіційно, і часто не офіційно, і можу підтвердити, що ніяких домовленостей з цього питання не було".
Раніше позафракційний депутат Тарас Чорновіл заявив, що сутичок під час голосування за "мовний" законопроект між народними депутатами не було, тому що існували домовленості між коаліцією і опозицією.
Єфремов також підтвердив плани більшості розглянути "мовний" законопроект у другому читанні через два тижні.
"У нас є два тижні для того щоб його доопрацювати, і після двох тижнів юридично ми маємо право вносити його на друге читання", - зазначив нардеп.