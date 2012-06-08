У МЗС обіцяють, що технічну перевірку угоди з ЄС завершать до жовтня

Як передає кореспондент УНІАН, про це міністр сказав під час години запитань до уряду у Верховній Раді України.

«Наразі активно триває робота над технічною підготовкою тексту угоди до підписання. Юридична і лінгвістична перевірка має бути завершена до кінця третього кварталу», - наголосив К.Грищенко.

Міністр також наголосив, що «динаміку та зміст нашої зовнішньої політики визначає європейський напрямок». Він додав, що «критично важливим для нас є ефективна взаємодія з іншими стратегічними партнерами, насамперед з Російською Федерацією та США».