У МЗС обіцяють, що технічну перевірку угоди з ЄС завершать до жовтня
11:15, 08 червня 2012Політика
473 0
Міністр закордонних справ України Костянтин Грищенко наголошує, що до кінця третього кварталу буде завершена юридична та лінгвістична перевірка угоди між Україною та ЄС про Асоціацію.
|Грищенко не забуває про США і Росію
Як передає кореспондент УНІАН, про це міністр сказав під час години запитань до уряду у Верховній Раді України.
«Наразі активно триває робота над технічною підготовкою тексту угоди до підписання. Юридична і лінгвістична перевірка має бути завершена до кінця третього кварталу», - наголосив К.Грищенко.
Міністр також наголосив, що «динаміку та зміст нашої зовнішньої політики визначає європейський напрямок». Він додав, що «критично важливим для нас є ефективна взаємодія з іншими стратегічними партнерами, насамперед з Російською Федерацією та США».
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter