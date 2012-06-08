У Варшаві Янукович і Коморовський розмовляють у форматі «віч-на-віч»
16:52, 08 червня 2012Політика
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Після зустрічі В.Янукович і Б.Коморовський відвідають церемонію відкриття фінальної частини чемпіонату Європи з футболу.
|Коморовський і Янукович зустрілися у Варшаві
Президент України Віктор Янукович та Президент Польщі Броніслав Коморовський на початку зустрічі обговорили питання підготовки країн до фінальної частини чемпіонату Європи з футболу, що розпочинається сьогодні.
Як передає кореспондент УНІАН, у ці хвилини глави держав проводять зустріч у форматі «віч-на-віч».
Після зустрічі В.Янукович і Б.Коморовський відвідають церемонію відкриття фінальної частини чемпіонату Європи з футболу, що відбудеться сьогодні на Національному стадіоні у Варшаві.
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