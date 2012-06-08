Литвин підтвердив, що більшість скористалася місцями його депутатів

Голова Верховної Ради України Володимир Литвин запевняє, що Секретар Ради національної безпеки і оборони Андрій Клюєв приїздив до Верховної Ради в день голосування за мовний законопроект зовсім з іншого приводу.

Про це спікер заявив в ефірі «5-го каналу», коментуючи інформацію щодо того, що саме А.Клюєв забезпечував результативність голосування.

В.Литвин зазначив: «Я не зустрічаю гостей на одному зі входів у Верховну Раду України». Він підтвердив, що А.Клюєв був в парламенті, але при цьому зауважив, що йшлося зовсім про інші питання.

За його словами, на засіданні РНБО було розглянуто проблему щодо загроз тероризму в Україні і необхідності прийняття ряду рішень «з огляду, в тому числі на проведення в Україні Євро-2012". В.Литвин додав, що інше питання, яке цікавило А.Клюєва- це проблема фальсифікату.

Голова ВР зазначив, що обговорювалися питання, які пов’язані з цими законопроектами. "І якщо відвідує Клюєв з цього приводу Верховну Раду , я не бачу в цьому жодної проблеми", - сказав В.Литвин.

Також він підтвердив, що парламентська більшість скористалася робочими місцями депутатів з фракції Народної партії, оскільки ті,забравши свої картки, покинули сесійну залу. Він повідомив, що і свою картку забрав, щоб хтось з тих народних депутатів, хто перебув в президії ВРУ, «жартома» не натис при голосуванні замість нього.

В.Литвин знову натякнув, що були домовленості між опозицією та Партією регіонів з приводу розгляду мовного законопроекту, оскільки в той день, коли відбулася бійка, у більшості не було необхідних голосів для результативного голосування.

«Голосів на прийняття рішення не було, і в мене викликало здивування те, що була спровокована бійка, яка переросла , я б сказав, навіть у побоїще», - зазначив В.Литвин.

Він наголосив, що оскільки голосів не було, то і законопроект «було провалено».

В той же час народний депутат України Юрій Гримчак з(фракція НУ-НС) звинуватив фракцію Народної партії в тому, що вона «домовилася з владою, і на їхніх місцях проголосували ті люди, які не були у ВРУ- позафракційні і «тушки».