Адвокат передасть заяву Тимошенко до прокуратури, суду та Нафтогазу

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу перед ЦКЛ «Укрзалізниці» в Харкові, де проходить курс реабілітації Ю.Тимошенко, заявив її адвокат, народний депутат України Сергій Власенко.

Він продемонстрував підписану Ю.Тимошенко заяву, у якій екс-прем’єр вимагає розглядати касаційну скаргу у газовій справі за її відсутності.

За словами С.Власенка, заява буде передана до Генеральної прокуратури України, Вищого спеціалізованого суду України, НАК «Нафтогаз України» тощо.

На думку С.Власенка, справа безпідставно була перенесена на більш як місяць для того, щоб затягнути розгляд скарги Ю.Тимошенко в Європейському суді з прав людини. «Від сьогоднішнього дня ми розпочали кампанію щодо протидії штучного затягування касаційної скарги у газовій справі», - наголосив С.Власенко.