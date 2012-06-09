Меркель не приїде на Євро, принаймні на груповий етап
16:09, 09 червня 2012Політика
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Канцлер ФРН Ангела Меркель не приїде в Україну на матчі збірної Німеччини у рамках групової фази Євро-2012, яка триватиме до 19 червня, але може відвідати матчі національної збірної на наступних етапах турніру.
Меркель приїде хіба на чвертьфінал, та й то до Польщі
Про це повідомляє польське агентство РАР з посиланням на її прес-секретаря Стеффана Сейберта.
За даними агентства, А.Меркель може приїхати на матчі збірної у разі її виходу у четвертьфінал, які відбуватимуться 21 або 22 червня у Польщі.
Як повідомляв УНІАН, А.Меркель цього тижня відвідала німецьку збірну у польському Гданську. Перші три матчі Євро-2012 Німеччина гратиме уЛьвові та Харкові.
Раніше А.Меркель заявляла про можливий бойкот матчів Євро-2012 в Україні у зв’язку зі справою екс-прем’єра Юлії Тимошенко.
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