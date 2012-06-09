Меркель не приїде на Євро, принаймні на груповий етап

Про це повідомляє польське агентство РАР з посиланням на її прес-секретаря Стеффана Сейберта.

За даними агентства, А.Меркель може приїхати на матчі збірної у разі її виходу у четвертьфінал, які відбуватимуться 21 або 22 червня у Польщі.

Як повідомляв УНІАН, А.Меркель цього тижня відвідала німецьку збірну у польському Гданську. Перші три матчі Євро-2012 Німеччина гратиме уЛьвові та Харкові.

Раніше А.Меркель заявляла про можливий бойкот матчів Євро-2012 в Україні у зв’язку зі справою екс-прем’єра Юлії Тимошенко.