Партія регіонів почала акцію «Хотим говорить на родном языке!»

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі міської організації Партії регіонів, у ході акції передбачено збір підписів на підтримку прийнятого в першому читанні законопроекту. Для цього в кожному районі міста будуть розгорнені агітаційні пікети та намети, де збиратимуться підписи городян. Збір підписів проводитиметься також у громадських приймальнях Партії регіонів, народних депутатів, депутатів місцевих рад від ПР, у ході проведення виїзних зустрічей із виборцями, інших масових акцій і заходів.

Акція також передбачає проведення науково-практичних конференцій, засідань тематичних круглих столів, громадських форумів.

Активісти Партії регіонів вестимуть роз'яснювальну роботу серед громадськості із доведення суті прийнятого в першому читанні законопроекту, принциповій позиції Партії регіонів щодо захисту конституційних прав російськомовних громадян України.

При проведенні акції «Мы хотим говорить на родном языке!» відбудеться передача книг російською мовою, а також мовами національних меншин бібліотекам загальноосвітніх навчальних закладів, дитячим будинкам, багатодітним сім'ям.

Акція триватиме до 2 липня.