Томенко: час рахувати, скільки вкрадено на Євро-2012

Про це УНІАН повідомили у прес-службі М.Томенка.

Він нагадав, що коли уряд переконував парламент у необхідності дозволити на короткий період проводити державні закупівлі для Євро-2012 без тендеру, відповідне рішення було ухвалене за умови, що уряд кожні півроку інформуватиме народних депутатів про використання цих коштів.

«Більшість парламенту попросила піти на такий безпрецедентний крок з використання державних фінансів з гарантією, що уряд буде систематично звітувати перед парламентом та інформувати українське суспільство, як і куди йдуть ці кошти», - наголосив віце-спікер. Натомість, сказав він, незважаючина неодноразові вимоги опозиції, уряд та парламентська більшість відмовляються прозвітувати у Верховній Раді з цього питання.

За словами М.Томенка, «спроба перевести дискусію в те, що і попередній уряд неефективно використовував кошти, м’яко кажучи, непродуктивна».

Він зазначив, що за останні 5 років (з моменту прийняття рішення про проведення в Україні Чемпіонату Європи з футболу), окрім нинішнього, працювали ще два уряди - Віктора Януковича та Юлії Тимошенко.

Віце-спікер нагадав, що за часів уряду Ю.Тимошенко він був одним з ініціаторів створення спеціальної слідчої комісії, яку очолили представники опозиції, з перевірки використання коштів на реконструкцію НСК «Олімпійський» та загалом на Євро. М.Томенко додав, що дана комісія діяла протягом року (з травня 2009 по травень 2010) і завдяки спільній позиції і більшості, й опозиції у парламенті здійснювався контроль за використанням коштів.

За словами М.Томенка, тоді спільними зусиллями вдалося переконати владу, що кошторис витрат на НСК «Олімпійський» повинен становити не більш як 3 млрд грн, а спортивні об’єкти, розміщені біля стадіону, не заважатимуть проведенню чемпіонату і їх необхідно зберегти. На жаль, заявив він, в період діяльності нинішнього уряду і кошторис витрат на НСК зріс у геометричній прогресії, і, всупереч чинному законодавству, знесені всі спортивні об’єкти навколо НСК «Олімпійський».

М.Томенко також зазначив, що не бачить жодних проблем сьогоднішньому уряду та правоохоронним органам перевірити, як використовувалися кошти на Євро в період Президента Віктора Ющенка та прем’єр-міністра Ю.Тимошенко, оскільки «більшість чиновників, що тоді опікувалися проблемами Євро, сьогодні працюють в команді В.Януковича».

«Якщо є бажання перевірити весь п’ятирічний період, починаючи з діяльності уряду В.Януковича, уряду Ю.Тимошенко та, звісна річ, останнього періоду, коли кошти на Євро розподілялися без тендерних закупівель, – це добре і правильно», - наголосив М.Томенко.

Він звернув увагу на те, що вже сьогодні у ЗМІ експерти говорять про необхідність розшифрувати фінансування за бюджетні кошти таких унікальних і фантастично дорогих об’єктів, як НСК «Олімпійський», донецький аеропорт з VIP-терміналом, вертолітний комплекс у Каневі, а також витрати з бюджету на рекламну кампанію за кордоном та всередині країни і багато іншого.

М.Томенко наголосив, що, на переконання опозиції, Євро-2012 є надзвичайно важливою і відповідальною подією для України та українського народу, тому, звісна річ, ініціювання звіту та перевірки треба робити після його завершення. «І тоді жодні політичні чи істеричні аргументи чиновників не стануть пересторогою перед інформуванням громадськості», - підкреслив він.

Коментучи намір представників влади звернутися до суду, віце-спікер зауважив, що «суди, звичайно, будуть».

«Суди будуть, але перед тим, як передати справу про розкрадання бюджетних коштів до суду, треба, щоб відповідно відбувся звіт у Верховній Раді, пройшла перевірка Державної фінансової інспекції та Рахункової палати, провела своє розслідування Генеральна прокуратура, а тоді вже, очевидно, справа дійде до судів», - сказав М.Томенко.

***

Як повідомляв УНІАН, 9 червня Нацагентство з Євро-2012 заявило, що вимагає від М.Томенка підтвердити факти зловживань під час підготовки до Чемпіонату Європи з футболу або спростувати свої заяви, щоб уникнути судових розглядів.