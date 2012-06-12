Міліція звинувачує опозицію у провокації

Про це УНІАН повідомили в Управлінні зв’язків з громадськістю МВС України.

Відділ зв’язків з громадськістю столичної міліції уже інформував, що 11 червня у другій половині дня представники деяких політичних сил та громадських організацій надіслали до КМДА заявки про проведення масових заходів на прилеглій території до НСК «Олімпійський» безпосередньо перед початком та під час проведення футбольного матчу збірних команд України та Швеції у рамках Євро-2012.

Цього ж дня Київський адміністративний суд прийняв рішення про заборону проведення будь-яких масових заходів на прилеглій до НСК «Олімпійський» території.

Всупереч заборони суду, організатори все-таки спробували провести заплановані заходи. На розі вулиць Шота Руставелі та Рогнідинської, на підступах до території НСК «Олімпійський» учасників масового заходу зупинили правоохоронці.

«При спробі ознайомити організаторів та близько 15 осіб із рішенням суду, останні відмовилися та забажали цього безпосередньо від представників судово-виконавчої служби»-, - зазначили в МВС.

У міністерстві наголосили, що інформація, поширена деякими виданнями, що начебто працівники «Беркуту» вчинили сутичку з мітингувальниками, не відповідає дійсності та має явно провокаційний характер.

«Правоохоронці не застосовували до активістів ані фізичної сили, ані спецзасобів і лише в межах своєї компетенції та в рамках закону намагаються виконати рішення суду та не допустити порушень громадського порядку», - сказано у повідомленні.

Разом з цим в МВС нагадали, що рішення суду обов’язкове для виконання всіма громадянами.

Правоохоронці вкотре звертаються до організаторів та учасників акції із закликом не порушувати чинне законодавство, заздалегідь планувати свої заходи, поважати уподобання інших громадян України та закордонних гостей, які приїхали до Києва на велике спортивне свято.

Як повідомляв УНІАН, 11 червня у центрі Києва з 18.00 до 22.00 міська організація партії «Батьківщина» планувала провести пікет на захист демократії в Україні.

Акція мала відбутися біля Палацу спорту (вул. Еспланадна, 1), біля будинків №№ 28, 30, 32, 34/2 по вулиці Еспланадній та біля будинків №№ 2/34, 4, 3, 1 по вул. Саксаганського.

Пізніше столична міліція повідомила, що суд заборонив проведення будь-яких масових заходів на прилеглій до НСК «Олімпійський» території.

Ввечері голова Київської міської організації партії, народний депутат Юрій Одарченко заявив УНІАН, що працівники правоохоронних органів не дали представникам опозиції провести поблизу НСК «Олімпійський» акцію на захист демократії.

За даними прес-служи партії «Батьківщина", опозиціонери учора ввечері декілька годин простояли в оточенні спепідрозділу міліції «Беркут» у центрі столиці.

11 червня на стадіоні проходив матч між збірними України та Швеції в рамках Євро-2012.