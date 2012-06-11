Беркутівці заблокували рух опозиції до Олімпійського

Про це кореспондента УНІАН повідомив народний депутат з фракції «БЮТ-Батьківщина» Юрій Одарченко.

Він зауважив, що представники опозиції, зокрема партії «Батьківщина», зробили офіційну заявку на проведення відповідного пікету.

«Ми повідомили офіційно київську владу і почали рухатися в напрямку стадіону», - сказав Ю.Одарченко.

За його словами, невідомі особи оточили прихильників опозиції біля наметового містечка і заважали учасникам акції, які були у футболках партії «Батьківщина», вийти звідти.

Ю.Одарченко наголосив, що вимагав від цих осіб пред’явити документи та пояснити, на яких підставах їм перешкоджають, однак відповіді так і не отримав. «Я звертався до людей, які керували цим процесом, але вони відмовилися це зробити. Я не можу сказати, хто це був – чи міліція, чи бандити, бо посвідчення вони мені так і не показали», - сказав він.

Ю.Одарченко додав, що частині учасників пікету вдалося прорватися через «такий кордон» та дійти до вул.Шота Руставелі.

«Але тут випадково вибіг загін «Беркуту» в кількості 150 людей. «Беркутівці» оточили нас та виривали плакати з наших рук», - сказав Ю.Одарченко.

У даний час, додав народний депутат, рух представників опозиції заблокований, вони продовжують стояти, оточені кільцем правоохоронців, які вдягнуті в бронежилети та шоломи.

Ю.Одарченко також додав, що міліція підігнала автозаки та ймовірно збирається затримати представників опозиції.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні столична міліція повідомила, що суд заборонив проведення будь-яких масових заходів на прилеглій до НСК «Олімпійський» території.