Кличка «бентежать» підходи опозиції до мажоритарки

Про це УНІАН повідомили у прес-службі партії.

"Мене бентежить, що всі ведуть розмову про кількість округів - кому скільки дістанеться. Це хибний підхід. Ми повинні в першу чергу говорити про якість висуванців від опозиції, це принципово", - заявив Кличко під час візиту на Прикапаття.

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"Може трапитися так, що саме мажоритарники визначатимуть, якою буде більшість у майбутній ВР, тому до мажоритарних списків треба підійти дуже вимогливо.

Маємо підтримати не відданих, а ідейних і достойних. Інакше ми не змінимо ситуацію в Раді і в країні", - вважає Кличко..

Відповідаючи на запитання журналістів щодо команди людей, які входять до партії, Кличко сказав: "Може, наші активісти ще не такі відомі на центральному рівні, але вони стануть публічними і відомими, це питання часу. Головне - вони відбулися в своїй професії, відомі в своїх регіонах.

Ми вважаємо, що досить робити ставку лише на розкручені імена, набирати в команди відомих людей, які часто нічого не зробили, але їх імена на слуху.

В нашої партії буде збалансований список - поряд з відомими політиками, які мають авторитет і повагу, а не лише розкручене прізвище, будуть і нові імена, які сприятимуть оновленню української політики", - сказав Кличко.