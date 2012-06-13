Безсмертний вважає, що Україна, Росія і Білорусь вагітні революцією

Коментуючи опозиційний «Марш мільйонів», який відбувся у Москві, надзвичайний і повноважний Посол України Роман Безсмертний зазначив, що на сьогодні у Росії, так само як і в Білорусі та Україні назріває привід для революції. Про це він заявив в ефірі «5 каналу».

«Реформи проходять по всій країні, а революції здійснюються в столицях. Достатньо елементарного конфлікту в громадському транспорті між міліціонером і громадянином, і це може закінчитися великим соціальним збуренням, революцією. Тому для того, щоб відбулися такі буремні події, мають бути причини. Чи є ці причини в Росії, Україні і Білорусі? Причини є. Чи трапився привід, який би породив революцію? От зараз усі ці три країни вагітні таким приводом», заявив Безсмертний.