Власенко: у Януковича були мотиви вбити Щербаня

Про це він сказав ЛІГАБізнесІнформ, коментуючи заяву В.Януковича про те, що Ю.Тимошенко причетна до вбивства Є.Щербаня.

"У пана Януковича були мотиви вбити Щербаня, тому що через чотири місяці після вбивства він став губернатором Донецької області. При пану Щербаню він би ніколи не став губернатором" - наголосив С.Власенко.

Крім того, за його словами, майно Є.Щербаня після смерті дісталося В.Януковичу і його бізнес-партнерам.

Також, на думку С.Власенко, заява Президента "прямо свідчить про те, що він у ручному режимі керує слідством у всіх справах Тимошенко". "Він знає нюанси, знає, що відбувається в слідстві, незважаючи на те, що кримінальну справу ще навіть не порушено. Це свідчить про те, що він особисто займається справами проти Юлії Володимирівни", - відзначив С.Власенко.