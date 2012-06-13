«Мовний» законопроект проштовхуватимуть у день гри Україна - Англія

Про це заявив народний депутат від Партії регіонів, один із авторів цього законопроекту Сергій Ківалов, повідомили УНІАН в його прес-службі.

«До 19 червня – другого голосування за законопроект - є час для внесення своїх пропозицій, які, хочу наголосити, оброблятимуться в Комітеті з питань культури і духовності, який очолює також депутат від опозиції», - сказав С.Ківалов.

Коментуючи спроби опозиції оскаржити у Вищому адмінсуді України голосування щодо законопроекту «Про засади державної мовної політики», він висловив думку, що вони безперспективні.

«Я, як політик і як юрист, вважаю, що оскарження цього рішення Верховної Ради – безглуздо і безперспективно», - наголосив С.Ківалов.

За його словами, існує факт ухвалення в першому читанні проекту закону «Про засади державної мовної політики». «Це означає, що Верховна Рада України більшістю голосів схвалила основні положення цього законопроекту і погодилася з його концептуальними ідеями. Крапка», - наголосив політик.

«В даному випадку дії опозиція жалюгідні і примітивні. Пам'ятаєте, як 25 травня опозиціонери вчинили в сесійному залі бійку? Як тоді їм не вистачило мови для вирішення мовного питання, так тепер їм не вистачає елементарного знання парламентської процедури для вирішення процедурного питання! Адже претензії скаржники, наскільки я зрозумів із преси, пред'явили не до суті законопроекту, а до процедури його ухвалення, тобто», - сказав він.

С.Ківалов нагадав, що згідно зі статтею 48 Регламенту Верховної Ради існує можливість скасування рішення парламенту головою ВР до підписання. «Адже саме на спікері лежить обов'язок з усунення порушень процедури голосування. Для цього необхідна депутатська заява про порушення процедури, письмова заява і зареєстрований проект постанови про скасування рішення парламенту», - відзначив депутат-регіонал.

Після цього всі ці документи розглядаються в регламентному комітеті парламенту, думка якого має рекомендаційний характер. «Остаточне рішення, у будь-якому разі, приймає парламент. Я хочу особливо наголосити - до підписання документа спікером парламенту, а не після підпису, як зробили політики від опозиції, пропустивши всі терміни. Відповідна постанова була підписана Володимиром Литвином 9 червня», - зазначив С.Ківалов.

Депутат вважає, що ці дії політиків від опозиції говорять про їхній низький професійний рівень і про їхню розрізненість. «Швидше за все, вони довго і болісно вирішували, «оскаржити чи ні?», при цьому доводячи один одному, хто головніший...», - відзначив С.Ківалов.

Він думає, що в даному випадку звернення депутатів до Вищого адміністративного суду України – безглузде і не має судової перспективи. На його переконання, воно має суто політичний характер. «Мета цього звернення одна – передвиборчий піар», - наголосив С.Ківалов.

«Оскаржити рішення парламенту в суді – право будь-якого громадянина. Для цього є нескладна юридична процедура і судді, які дадуть свою оцінку аргументам скаржників», - сказав він.

«Що стосується перспективи ухвалення закону, то, я впевнений, що його обов'язково ухвалять», - вважає автор.

Як повідомлялося, сьогодні голова ВР В.Литвин сказав, що поправки і пропозиції до цього закону депутати мають подати до 20 червня.

«Поки що немає поправок. Я думаю, в останній день вони будуть всі внесені і їх буде велика кількість», - сказав В.Литвин.