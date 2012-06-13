Чоловік Тимошенко: Для Януковича під Межигір'ям вже збудували гільотину

Про це йдеться у відкритому листі О.Тимошенка Президенту України, текст якого передано УНІАН.

“Громадянин Президент! Звертаюсь до Вас в такій формі тому, що, крім того, що в даний час, у перерві між Межигірськими радощами Ви виконуєте функції Президента України, Ви ще є і громадянином України, великої Держави з населенням більше 45 млн осіб, яке за 2 роки вашого правління зменшилось більш ніж на 300 тис осіб. Ви, громадянине президент, з самого початку Вашого захоплення влади і до цього часу не виконали жодної Вашої передвиборної обіцянки... Звертаюсь до Вас так, як в часи Великої французької Революції звертались до керівників Франції, які прийшли до влади обманним шляхом, але все одно закінчили своє життя на гільйотині”, - написав О.Тимошенко.

Він висловив переконання, що обмануті виборці, які проголосували за В.Януковича, вже збудували “гільотину десь під Межигір’ям і тільки чекають слушного моменту”.

О.Тимошенко зауважив, що звертається до Президента, оскільки за його прямою вказівкою здійснюються знущання над Ю.Тимошенко. “Ув’язнивши безпідставно, без доказів з нікчемним суддею Кирєєвим лідера опозиції Юлію Тимошенко, Ви ув’язнили і зробили заручниками тих українських громадян, які проголосували не за Вас. Ви зробили заручницею всю Україну... Сьогодні весь світ дивиться на Вас як на чудо природи, яке своєю нездатністю управляти країною разом зі своїми опричниками Кузьміним, Пшонкою, Льовочкіним, Хорошковським тільки і вмієте, що знущатися і проводити тортури над безневинними жінками, саджати у тюрми представників опозиції, активістів податкового Майдану, громадських діячів, проводити злочинні експерименти над беззахисними людьми, бити жінок і вбивати студентів”, - написав О.Тимошенко.

Він висловив обурення з приводу того, що заступник генерального прокурора України Ренат Кузьмін назвав його дружину – лідера опозиції - вбивцею. “Без суду та слідства вже винесений вирок! Громадянин Янукович, ви взяли на себе функції Президента, Прокурора, Судді і Ката для всіх, а для Юлії Тимошенко особливо. Ваші слова щодо причетності Юлії Тимошенко до вбивства донецького бізнесмена Євгена Щербаня показують, що Ви – це вже і українська юстиція, яка і так знищена і сплюндрована за вашими вказівками”, - наголосив О.Тимошенко.

На його переконання, публічне замовлення на переслідування Ю.Тимошенко вже не замовчується, а афішується. “Кожного дня через камери, які встановлені за Вашою прямою вказівкою в палаті моєї дружини в лікарні, Ви як маніяк і збочинець спостерігаєте, що робить ця маленька, але сильна духом жінка. Наступним Вашим кроком має стати пряма участь у допитах та катуваннях Юлії Тимошенко. Фактично Ви – Янукович і ваші поплічники проголосили обвинувальний вирок на адресу лідера об’єднаної опозиції. І вже не питання, як будуть діяти судді та прокурори в цих справах – замовлення отримано”, - наголосив О.Тимошенко. За його словами, в цій справ немає жодного правосуддя, і є “лише команда «Фас!» з Межигір’я”.

“Я вимагаю негайного звільнення із займаних посад організаторів політичних репресій – Хорошковського, Льовочкіна, Пшонку, Кузьміна, а також продажних суддів Кірєєва та Вовка...

Громадянин Президент Янукович! Задумайтесь над тим, що Ви творите, чи, може, це твориться за Вашою спиною?!”, - наголосив О.Тимошенко.

При цьому він додав, що виступає проти бойкоту України як великої європейської держави, але за повний бойкот і світове ігнорування влади В.Януковича.