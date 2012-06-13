Янукович ветував закон про реєстрацію місця перебування осіб в Україні

Про це УНІАН повідомили у прес-службі глави держави.

В.Янукович повернув зі своїми пропозиціями для повторного розгляду парламентом Закон «Про внесення змін до деяких законів України щодо реєстрації місця проживання та місця перебування фізичних осіб в Україні».

Глава держави не підтримав низку запропонованих у законі змін до Закону «Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні».

Йдеться, зокрема, про зміни, якими запроваджується реєстраційний облік місця проживання та місця перебування осіб в Україні - збирання, оброблення, систематизація та зберігання відомостей про місце проживання та місце перебування всіх осіб в Україні в електронній формі та/або у формі картотек.

Законом пропонується покласти визначення порядку ведення такого реєстраційного обліку на МВС - водночас не визначено мети створення чергової бази даних про все населення України, цілей використання таких даних, а також не передбачено захисних механізмів, які б упереджували несанкціонований доступ до такої бази, зловживання інформацією.

Таким чином, зазначеними змінами: по-перше, запроваджується збирання та зберігання інформації про особу, а можливо, і використання такої інформації без згоди цієї особи на підставі підзаконного акта, а не закону, як того вимагає стаття 32 Конституції; по-друге, створюється ризик втручання в особисте життя громадян, що заборонено статтею 32 Конституції і не відповідає загальновизнаним міжнародним стандартам у сфері прав людини, закріпленим Конвенцією про захист прав людини і основоположних свобод.

У зв'язку з цим Президент запропонував парламенту привести закон у цій частині у безумовну відповідність із нормами Конституції та загальновизнаними міжнародними стандартами у сфері прав людини.

Президент також наголосив на неприпустимості обмеження для осіб, які звернулися за наданням статусу біженця чи додаткового захисту і стосовно яких прийнято рішення про оформлення документів для вирішення їх питання, права проживати у родичів, у готелі, наймати житлове приміщення або користуватися житлом, наданим у пункті тимчасового розміщення біженців.

Тому глава держави запропонував виключити таке обмеження із закону, що надійшов на підпис.

Крім того, Президент не підтримав нововведення, за яким батьки або інші законні представники новонародженої дитини зобов'язані зареєструвати місце її проживання протягом місяця з дня державної реєстрації народження. Глава держави наголосив на необхідності збереження чинного нині порядку визначення місця проживання дітей.

Президент також відзначив необхідність усунення в законі прогалин, які створюватимуть ризики штучних ускладнень, зловживань під час вирішення на практиці питань реєстрації та зняття з реєстрації місця проживання осіб.