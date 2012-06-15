Глава МЗС Швеції: Євроінтеграція України зупинена

Про це у своєму блозі написав міністр закордонних справ Швеції Карл Більдт за підсумками зустрічі з послом Швеції в Україні 12 червня в Стокгольмі, повідомляє "Лівий берег".

При цьому він не зміг спрогнозувати подальший розвиток подій, підкресливши, що ключ до розв’язання цієї ситуації - в руках української влади.

"Разом з Польщею ми орієнтувалися на поліпшення і поглиблення в Україні європейської перспективи, але політичні і політизовані судові процеси останніми роками, на жаль, зупинили цей процес. Що буде далі, ми не знаємо. Ключ знаходиться у політичного керівництва України", - відзначив К.Більдт.