У наметовому містечку на Хрещатику провели флеш-моб

Такий флеш-моб організувала Київська міської організація ВО «Батьківщина», закликавши до участі у ньому своїх активістів, перехожих, фанів, повідомили УНІАН у прес-службі парторганізації.

«Нам дуже важливо донести інформацію про незаконне засудження Юлії Тимошенко, про антидемократичний режим Януковича, який вчиняє по відношенню до лідерів опозиції політичні репресії до світової спільноти. Ми не закликаємо до якихось екстремістських дій, ми вимагаємо справедливості для Юлі», - говорять організатори акції.

У партії зазначають, що такі акції носять мирний характер і не передбачають жодного порушення громадського порядку.

Натомість, зазначили в прес-службі, як тільки учасники одягнули футболки, біля наметового містечка вишикувалися міліціонери.

«Сутички під час пікетування НСК «Олімпійський» минулого разу, 11 червня, показали хворобливу лякливість нашої влади до будь-яких проявів опозиційних протестів. Влада злякалася банерів, прапорів та вдягнених у футболки з Юлею вболівальників. Але ми все одно будемо спілкуватися з гостями чемпіонату, незалежно від того, звідки вони, з Білорусі чи з Нідерландів, роздавати листівки, газети та футболки, та таким чином підтримувати Тимошенко», - заявляють у «Батьківщині»

До участі у флеш-мобі приєдналися вболівальники з Німеччини, Голландії, Франції, які з задоволенням одягали футболки «Юлі-волю!», зазначається в повідомленні.

Загалом цього дня було роздано більше 2 тис. таких футболок, додали у «Батьківщині».