У БЮТ кажуть, що суд не знає, як «відморозитися» від позову опозиції

Про таке в ефірі «5 каналу» заявив народний депутат, член фракції «БЮТ-Батьківщина» Степан Курпіль.

«Ми розуміємо, що суди в Україні є під ковпаком Адміністрації Президента, саме тому Вищий Адміністративний суд всіляко затягує розгляд нашого позову, тому що там є залізні аргументи: шістдесят два депутати, які начебто проголосували, фізично не знаходилися у Верховній Раді, а ті із них, ті які були, заявили, що вони не голосували, зокрема Каплієнко із трибуни Верховної Ради. Вже тільки цього достатньо, аби скасувати результати цього голосування», – зазначив бютівець.

«Ми повинні розуміти, що у Верховній Раді більшість у Партії регіонів, у них сила, у них більшість вони можуть проголосувати будь що. Зрозуміло, що для багатьох гладіаторські бої у Верховній Раді – це гарна картинка, у тому числі, для глядача на телебаченні, але напевне не все потрібно вирішувати силою. Тому ми і звернулися в суд, щоб скасувати це голосування, і суд не знає як відмовити, і тому затягує розгляд цього питання, ми дійдемо і до європейського суду. Але якщо потрібно буде захищати українську мову фізично, ми будемо це робити», – зауважив Курпіль.