Губернатор констатує повне подолання кризи

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні на прес-конференції в Києві.

«Йдеться вже не просто про подолання кризових явищ, які переслідували Київську область і в цілому Україну, а про перетворення Київщини на територію економічного зростання та інтенсивного розвитку соціальної сфери», - сказав А.Присяжнюк.

Він наголосив, що окреслена ним теза - «це генеральна мета діяльності обласної влади на найближчу перспективу, для чого ми вже поставили перед собою багато конкретних завдань, прив’язаних до чітко визначених строків».

За словами губернатора, незважаючи на те, що жителі столичного регіону мають одну з найвищих заробітних плат, влада і надалі дбатиме, щоб людина праці мала впевнену надію на те, що винагорода за її роботу буде підвищуватися, і це є «одним із головних пріоритетів чинної влади».

Крім того, продовжив А.Присяжнюк, влада Київщини і надалі надаватиме допомогу для розвитку фермерських та сільськогосподарських підприємств шляхом втілення державних та регіональних програм.

Також А.Присяжнюк запевнив, що облдержадміністрація доведе до завершення розпочату ініціативу з комп’ютеризації шкіл Київщини і запровадження електронних бібліотек.

Губернатор підкреслив, що найближчим часом в області буде завершено інвентаризацію земель та видачу земельних актів.

А.Присяжнюк нагадав, що за підсумками комплексної оцінки діяльності регіональних органів виконавчої влади Київська область посіла перше місце в загальноукраїнському рейтингу соціально-економічного розвитку.