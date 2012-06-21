Нардепи передумали братися за мораль

18:59, 21 червня 2012
Політика
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Верховна Рада зняла з розгляду законопроект «Про захист суспільної моралі» як такий, що передбачав впровадження цензури та тиск на ЗМІ.

Верховна Рада

Як передає кореспондент УНІАН, за дане рішення проголосували 233 із 421 народного депутата зареєстрованого в сесійній залі.

Перший заступник голови Комітету ВР з питань свободи слова та інформації Олена Бондаренко зазначила, що комітет вважає, що даний законопроект є помилковим. За її словами, законопроект створює передумови для тиску на ЗМІ, впровадження цензури, обмежує конституційне право громадян на свободу слова та інформації, а також впроваджує нові можливості для корупції, збільшує витрати державного бюджету.

Як повідомляв УНІАН, даний законопроект в першому читанні був ухвалений 18 жовтня 2011 року.

Низка політичних партій та громадських організацій виступили категорично проти законопроекту „Про внесення змін до Закону України „Про захист суспільної моралі”.

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