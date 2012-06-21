Нардепи передумали братися за мораль
Верховна Рада зняла з розгляду законопроект «Про захист суспільної моралі» як такий, що передбачав впровадження цензури та тиск на ЗМІ.
Як передає кореспондент УНІАН, за дане рішення проголосували 233 із 421 народного депутата зареєстрованого в сесійній залі.
Перший заступник голови Комітету ВР з питань свободи слова та інформації Олена Бондаренко зазначила, що комітет вважає, що даний законопроект є помилковим. За її словами, законопроект створює передумови для тиску на ЗМІ, впровадження цензури, обмежує конституційне право громадян на свободу слова та інформації, а також впроваджує нові можливості для корупції, збільшує витрати державного бюджету.
Як повідомляв УНІАН, даний законопроект в першому читанні був ухвалений 18 жовтня 2011 року.
Низка політичних партій та громадських організацій виступили категорично проти законопроекту „Про внесення змін до Закону України „Про захист суспільної моралі”.