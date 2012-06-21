Місцева влада спробувала закрити табір "Коловрат"

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив у своєму блозі на livejournal голова сумського Бюро аналізу політики та екс-заступник голови Сумської облдержадміністрації Олег Медуниця.

«Сьогодні (20 червня) у таборі патріотичного виховання «Коловрат» було маски-шоу. Його для таборуючих влаштувала чесна компанія посадовців – лісники, санепідемстанція, міліція. Протягом трьох годин вони оглядали табір, шукаючи порушення. У результаті – поїхали ні з чим», - написав О. Медуниця.

За його словами, представники лісництва звинуватили учасників табору у незаконному зрубуванні, а не купівлі сухих дерев для вогнищ, а працівники СЕС без жодних досліджень грунту і води дійшли висновку, що табір "не відповідає вимогам". У цей час більшість учасників разом з керівництвом табору перебували в мандрівці.

«Після допиту, огляду і звітування телефоном керівництву всі разом склали загальний акт, який ніхто з таборовиків, зрозуміло, не підписав, а відтак і не удостоївся честі його прочитати. Забравши акт із собою та пообіцявши повернутися, десь о 12 годині дня перевіряючі роз’їхалися», - написав О.Медуниця.

За словами організаторів молодіжного відпочинку, не пояснивши по суті жодного порушення, не надавши копію акта, представники держустанов погрожують закрити табір, що є, на їхню думку, протиправним.

У свою чергу представники СЕС заявляють про планову перевірку всіх наметових таборів у регіоні з метою недопущення виникнення інфекційних захворювань серед відпочиваючої молоді, а лісники – про профілактику й недопущення лісових пожеж у період літньої спеки. Також у Територіальному управлінні МНС України в Сумській області УНІАН повідомили, що за прогнозами обласного Гідрометцентру, починаючи з 21 червня та впродовж вихідних, на території Сумщини спостерігатиметься найвищий 4–5 клас пожежної небезпеки. За таких умов в області виникає велика загроза загоряння сухої рослинності та виникнення лісових пожеж.

Раніше організатори «Коловрату» заявляли про тиск на них з боку влади. Так один з організаторів табору, член Молодіжного націоналістичного конгресу Олександр Бойко заявив, що заступник сумського губернатора Ігор Яговдик забороняв проводити на Сумщині патріотичний табір "Коловрат". Він також розповів, що І.Яговдик на засіданні комісії облдержадміністрації повідомив, що «в деяких таборах, таких як «Коловрат» і «Студреспубліка», вчать не любити владу та боротися з міліцією».

Крім того, торік на Сумщині також відбувалися спроби перешкодити проведенню молодіжного табору "Відвага". Так, у серпні 2011 року правоохоронні органи без жодних підстав переписали паспортні дані та зняли на відеокамеру всіх його учасників. Про це ще торік повідомила член проводу організації "Молодіжний націоналістичний конгрес", яка організовувала табір, Катерина Аврамчук. Учасникам читали історичні лекції про події УПА, Холодного Яру та Конотопську битву, проводили тренінги з туризму та громадської активності. Тоді у табір приїхало близько 50 студентів та молодих людей з різних областей України.

Загалом на Сумщині подібні табори патріотичного спрямування проводяться вже більше десяти років.