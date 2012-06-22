Тюремники погодилися пустити до Тимошенко представників Європарламенту

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Державної пенітенціарної служби України.

Зокрема, як зазначається в повідомленні, на адресу ДПтС надійшло звернення від Міністерства закордонних справ України з проханням про організацію зустрічі О.Квасневського і П.Кокса з Ю.Тимошенко.

ДПтС України у встановленому порядку розглянула зазначене звернення та поінформувала МЗС про готовність сприяти в організації цього візиту, який заплановано на 24 червня, поінформували в прес-службі.

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Як повідомляв УНІАН, П.Кокс і О.Квасневський здійснюватимуть від імені Європарламенту моніторинг судових засідань у справі Ю.Тимошенко. Вони матимуть доступ до всіх документів справи, а також до адвокатів, прокурорів та інших чиновників. Європарламент, у свою чергу, подаватиме юридичну і логістичну підтримку в їхній роботі.

Вищий спеціалізований суд України у цивільних і кримінальних справах 26 червня розглядатиме касаційну скаргу Ю.Тимошенко на рішення суду першої інстанції у «газовій справі».