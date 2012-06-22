Луценко: суд визнав, що прокурор Зінченко - дебіл

Головуюча у судовому процесі у справі за обвинуваченням екс-міністра внутрішніх справ України Юрія Луценка в організації незаконного стеження за водієм колишнього першого заступника голови СБУ Ганна Медушевська зробила зауваження підсудному за некоректне висловлювання на адресу представників державного обвинувачення.

Як передає кореспондент УНІАН, на початку засідання Печерського райсуду Києва адвокат Ю.Луценка Олексій Баганець заявив клопотання про необхідність витребування та долучення до матеріалів справи документів щодо результатів перевірки законності ведення оперативно-розшукової справи з боку представників Генеральної прокуратури як наглядаючого органу.

У свою чергу, представники держобвинувачення висловилися проти долучення цих документів, наголосивши, що вони «не мають значення для дослідження в суді».

У відповідь Ю.Луценко заявив, що «лише для дебілів» ці документи не мають значення.

На цю репліку представники прокуратури звернулися до суду з проханням зробити зауваження підсудному.

Ю.Луценко зауважив, що цей вислів є абстрактним терміном і не відноситься до якоїсь конкретної персони.

Натомість, суддя дослухалась до прохань прокуратури і зробила зауваження Ю.Луценку.

На це Ю.Луценко сказав, звертаючись до головуючої: «Тобто, Ви вважаєте, що абстрактне звернення «дебіл» відноситься до прокурора Зінченка? Тоді добре – суд визнав, що Зінченко дебіл».