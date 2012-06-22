Українці махнули рукою на «Вітіну тисячу»

Видано 481, 57 млн грн, тобто середня виплата склала 962 грн, пише Сегодня.

Зареєструвалися на оновлення даних в реєстрі вкладників 3 млн 40 тис. осіб, більше половини потенційних претендентів.

На думку експерта фінансового ринку Ігоря Шевченка, є три причини, чому народ не поспішає за грошима: перша - ті, хто хотів бути в перших рядах, зареєструвалися, решта відклали на осінь, виїхавши у відпустки або на дачі; друга - старші самотні вкладники, особливо сільські, у яких немає телефону, фізично не можуть зареєструватися, і третя - спадкоємці померлих махнули рукою на ці гроші.

«Реально прийдуть за тисячею 4-4,5 млн», - прогнозує аналітик МЦПД Олександр Жолудь.

Моніторинг столичних відділень «Ощадбанку», проведений журналістами, підтвердив, що за тисячею черг немає. Більшість же з тих небагатьох, хто прийшли за «Вітіною тисячею», вважають за краще відразу взяти готівку. Але картку «Ощадбанку» їм все одно видають. Не обходиться і без накладок, відсутності вкладників в базі і т. д.