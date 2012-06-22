Литвин думає, що друга державна - утопія

Про це В.Литвин сказав сьогодні в інтерв’ю телеканалу «Рада», коментуючи відповідну заяву представників фракції Партії регіонів.

«Намагатися можна багато чого, хоча я думаю, що це утопічна ідея», - сказав В.Литвин.

За його словами, такі висновки він робить, виходячи із розкладу політичних сил та тих результатів, які будуть за наслідками виборів до Верховної Ради.