Литвин думає, що друга державна - утопія
13:08, 22 червня 2012Політика
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Голова Верховної Ради Володимир Литвин називає утопією ідею запровадження двох державних мов в Україні.
|Литвин прикинув розклад політичних сил
Про це В.Литвин сказав сьогодні в інтерв’ю телеканалу «Рада», коментуючи відповідну заяву представників фракції Партії регіонів.
«Намагатися можна багато чого, хоча я думаю, що це утопічна ідея», - сказав В.Литвин.
За його словами, такі висновки він робить, виходячи із розкладу політичних сил та тих результатів, які будуть за наслідками виборів до Верховної Ради.
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