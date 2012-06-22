Єфремов радить опозиції подати в суд на Яценюка

Як передає кореспондент УНІАН, про це О.Єфремов заявив сьогодні журналістам, коментуючи рішення опозиції про те, що їх депутати голосуватимуть від сьогодні кожен сам за себе.

О.Єфремов нагадав, що представники опозиції заявляли, що звертатимуться до відповідних органів щодо притягнення до відповідальності тих депутатів, які порушуватимуть Конституцію і не голосуватимуть за себе особисто.

«Я пропоную їм зробити перший практичний крок для того, аби реалізувати їх рішення», - сказав О.Єфремов.

Він наголосив, що при голосуванні за направлення до Конституційного суду законопроекту щодо скасування недоторканності один з лідерів опозицій А.Яценюк не був в сесійній залі, хоча картка його проголосувала.

«При голосуванні за законопроект щодо депутатської недоторканності, А.Яценюка не було в залі, а його картка проголосувала. Нехай вони подадуть до суду і ухвалять відповідне рішення відносно одного зі своїх лідерів», - сказав О.Єфремов.