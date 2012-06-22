Єфремов радить опозиції подати в суд на Яценюка
Лідер фракції Партії регіонів Олександр Єфремов радить опозиції подати до суду на народного депутата Арсенія Яценюка, оскільки той не голосує особисто.
|Єфремов підказав, на якій підставі
О.Єфремов нагадав, що представники опозиції заявляли, що звертатимуться до відповідних органів щодо притягнення до відповідальності тих депутатів, які порушуватимуть Конституцію і не голосуватимуть за себе особисто.
«Я пропоную їм зробити перший практичний крок для того, аби реалізувати їх рішення», - сказав О.Єфремов.
Він наголосив, що при голосуванні за направлення до Конституційного суду законопроекту щодо скасування недоторканності один з лідерів опозицій А.Яценюк не був в сесійній залі, хоча картка його проголосувала.
«При голосуванні за законопроект щодо депутатської недоторканності, А.Яценюка не було в залі, а його картка проголосувала. Нехай вони подадуть до суду і ухвалять відповідне рішення відносно одного зі своїх лідерів», - сказав О.Єфремов.