Луценко пропонує заклеїти йому рот скотчем

Як передає кореспондент УНІАН, після того, як прокурор Євген Зінченко в черговий раз намагався поставити свідку – колишньому заступнику Ю.Луценка - Володимиру Євдокимову одне і те ж запитання, екс-міністр, емоційно звертаючись до головуючої, просив зняти запитання, оскільки, на його переконання, по-перше, воно є абстрактним, а, по-друге, ставлячи його декілька разів, прокурор намагається примусити свідка дати потрібну йому відповідь.

«Що тут відбувається? Ви нав’язуєте думку прокурорів свідку, примушуючи його надати необхідну їм відповідь!», - голосно сказав Ю.Луценко.

Після чого отримав від головуючої друге зауваження.

У відповідь на це Ю.Луценко сказав: «За що зауваження?! Заклейте тоді мені рота скотчем! Декілька разів одне і те ж саме абстрактне питання дозволяєте задавати прокурору!».

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 22 червня, головуюча у судовому процесі у справі за обвинуваченням екс-міністра внутрішніх справ України Ю.Луценка в організації незаконного стеження за водієм колишнього першого заступника голови СБУ Ганна Медушевська зробила зауваження підсудному за некоректне висловлювання на адресу представників державного обвинувачення.

Коли представники держобвинувачення висловилися проти долучення до матеріалів справи документів щодо результатів перевірки законності ведення оперативно-розшукової справи з боку представників Генеральної прокуратури як наглядаючого органу, наголосивши, що вони «не мають значення для дослідження в суді», Ю.Луценко заявив, що «лише для дебілів» ці документи не мають значення.

Суддя на прохання прокуратури зробила зауваження Ю.Луценку.

На це Ю.Луценко сказав, звертаючись до головуючої: «Тобто, Ви вважаєте, що абстрактне звернення «дебіл» відноситься до прокурора Зінченка? Тоді добре – суд визнав, що Зінченко дебіл».