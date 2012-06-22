Європейський суд розгляне справу Тимошенко 28 серпня
13:47, 22 червня 2012Політика
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Захисник Юлії Тимошенко Сергій Власенко повідомив, що Європейський суд з прав людини розгляне справу екс-прем’єр-міністра України Юлії Тимошенко 28 серпня
|Тимошенко звернулась до суду майже рік тому
За його словами, звернення Ю.Тимошенко до суду стосується порушення базових статей Європейської конвенції з прав людини.
Водночас С.Власенко зауважив, що засідання Євросуду є достатньо коротким і відбувається протягом одного дня. «Рішення може бути ухвалено як протягом одного тижня, так і протягом місяця», - додав він.
Як повідомляв УНІАН, звернення Ю.Тимошенко до Європейського суду було направлено ще у серпні 2011 року.
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