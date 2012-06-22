Опозиціонеру підпалили яблуневий сад площею 40 га

Про це повідомляє прес-служба облорганізації партії «Батьківщина».

Після того, як В.Магера звернувся із заявою до правоохоронних органів, зловмисники вчинили другий підпал. «Цього разу постраждали молоді саджанці на площі 1,9 га», - сказано у повідомленні.

У Центрі зв’язків з громадськістю УМВС у Вінницькій області повідомили, що сьогодні до міліції надійшла інформація спочатку від МНС про пожежу на ділянці, де горіла трава, а потім - звернення від постраждалої особи.

Працівники міліції виїжджали на місце. Проводиться перевірка.