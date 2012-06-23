ЗМІ: Саламатін запропонував військовим розводити корів і буйволів

Міністр оборони України Дмитро Саламатін розробив план реформування господарської діяльності військових частин, пише Дзеркало тижня.

Відповідно до плану, який вже направлений на адресу 11-ти міністерств і відомств, військовим частинам запропонували додати 78 нових видів господарської діяльності.

Зокрема: розведення великої рогатої худоби, буйволів та домашньої птиці. Поруч із цим випас свиней, овець і кіз, вирощування ягід, горіхів і «інших фруктів».

Схоже на те, що аграрна політика у планах Саламатіна, на першому місці. Окрім скотарства, військові частини вирощуватимуть зернові й технічні культури, займатимуться декоративним садівництвом. Більше того на армійські частини покладається продаж зерна, переробленого тютюну й комбікормів, оптова торгівля живими тваринами.

Але й це не найодіозніші рішення. Саламатін запропонував армії вести роздрібну торгівлю алкогольними напоями, продуктами харчування та ресторанний бізнес.