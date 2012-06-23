ЗМІ: Саламатін запропонував військовим розводити корів і буйволів
До переліку видів господарської діяльності військових частин міністр оборони включив, поруч із ремонтом і технічним обслуговування космічних літальних апаратів, розведенння ВРХ.
Міністр оборони України Дмитро Саламатін розробив план реформування господарської діяльності військових частин, пише Дзеркало тижня.
Відповідно до плану, який вже направлений на адресу 11-ти міністерств і відомств, військовим частинам запропонували додати 78 нових видів господарської діяльності.
Зокрема: розведення великої рогатої худоби, буйволів та домашньої птиці. Поруч із цим випас свиней, овець і кіз, вирощування ягід, горіхів і «інших фруктів».
Схоже на те, що аграрна політика у планах Саламатіна, на першому місці. Окрім скотарства, військові частини вирощуватимуть зернові й технічні культури, займатимуться декоративним садівництвом. Більше того на армійські частини покладається продаж зерна, переробленого тютюну й комбікормів, оптова торгівля живими тваринами.
Але й це не найодіозніші рішення. Саламатін запропонував армії вести роздрібну торгівлю алкогольними напоями, продуктами харчування та ресторанний бізнес.