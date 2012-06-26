Виключені райкомівці Яценюка одразу перейшли до Кличка

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні під час прес-конференції повідомив голова обласної організації «Фронт змін» Роман Заставний.

«Ми не просто звільнили цих керівників, вони виведені з числа членів нашої партії. Цю роботу будемо продовжувати і далі, адже очищення повинно відбутися до початку виборчого процесу», – сказав Р.Заставний.

За його словами було звільнено голів Чортківського та Заліщицького районних осередків партії «Фронт змін».

«Цікаво, що ці керівники одразу опинилися в рядах нібито опозиційної партії (УДАР – УНІАН). Це свідчить, що ми вчинили правильно», - сказав Р.Заставний.

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Як повідомляв УНІАН, у травні після призначення на посаду голови обласної організації партії «Фронт змін» Р.Заставний заявив про намір очистити партійні лави від депутатів районних та місцевих рад Тернопільщини, які, попри членство у «Фронті змін», голосують спільно із провладними силами.

Він наголошував, що аналогічне очищення після утворення Об’єднаної опозиції мають провести і члени ВО «Батьківщина».

Разом з тим на сьогоднішній прес-конференції голова обласної організації ВО «Батьківщина» Василь Деревляний заявив, що наразі у його партії на місцевому рівні немає потреби очищувати свої лави, оскільки всі депутати сумлінно дотримуються принципів боротьби із чинною владою.