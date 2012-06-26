Кличко про адмінресурс, залякування та квиток на війну

Як повідомили УНІАН у прес-службі партії «УДАР», за словами В.Кличка, сьогодні адміністративний ресурс вже мобілізовано для ведення виборчої кампанії на користь партії влади.

«У більшості регіонів України керівниками обласних організацій Партії регіонів є голови ОДА, що суперечить Закону «Про місцеві державні адміністрації». Сьогодні ці люди фактично очолили виборчу кампанію влади і використовують адмінресурс, місцевий бюджет для реклами влади. Ми бачимо як безсоромно партія влади вдається до політичної корупції, плануючи використати керівників обласної виконавчої влади у власній парламентській кампанії. Замість того, аби займатися місцевими питаннями, очільники ОДА та МДА сьогодні розробляють плани «правильних» для влади виборів», – заявляє В.Кличко. «На жаль, приклад протизаконних дій місцевим представникам влади дають їхні партійні колеги у парламенті, які нахабно і демонстративно відмовляються виконувати пряму вимогу Конституції України щодо персонального голосування», – зауважив політик.

В.Кличко наголосив також, що представники опозиції, у тому числі партійці «УДАРу», відчувають тиск та залякування з боку влади.

«Наших активістів переслідують, погрожують позбавити бізнесу, «переконують» не влаштовувати протестні акції та мітинги. Чому? Бо ми є реальними конкурентами для чинної влади, котра робить усе можливе, аби усунути «УДАР» з політичної боротьби», – сказав В.Кличко. Як приклад він навів ситуацію, що сталася у Нікополі на Дніпропетровщині, де активіста «УДАРу» вивезли у лісосмугу, облили фарбою та погрожували фізичною розправою. Згодом з’ясувалося, що серед кривдників були представники партії влади, сказав лідер «УДАРу».

За його словами, «змінити цю ситуацію можна лише шляхом усунення корупційної та непрофесійної влади та змінивши саму систему, яка дозволяє чиновникам творити беззаконня в країні». Він наголосив, що саме для цього «УДАР» йде на парламентські вибори і зауважив, що у наступній ВР партія готова до роботи як у складі демократичної більшості, так і опозиційної меншості.

Політик також заперечив чутки про те, що в «УДАРі» можуть з’явитися люди з сумнівним політичним минулим.

«Дійсно, росте рейтинг нашої партії, і багато людей шукають можливості стати членами нашої команди. Проте ми принципово підходимо до цього питання, ретельно підбираємо команду. Ми ніколи не продавали і не продаватимемо жодних місць. Люди, які отримують партійний квиток «УДАРу», мають усвідомити, що отримують квиток на війну. Проти корупції, беззаконня та свавілля влади», - сказав В.Кличко.