Із США не зрозуміло, чого прагне влада, переслідуючи Тимошенко

Як передає кореспондент УНІАН, таку думку під час відеоконференції висловив американський політолог, засновник аналітичної групи геополітичної розвідки Stratfor Джордж Фрідман.

«Якщо американські правники прийдуть сюди, зароблять… Якщо вони відчують гроші, то прийдуть на допомогу», - сказав він.

Водночас, Дж.Фрідман зауважив, що не розуміє, про що думає і чого намагається добитися цією справою українська влада. «На Заході це збурює усіх. На неї (Ю.Тимошенко) вже всіх собак повісили», - додав експерт.

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Як повідомляв УНІАН, 22 червня міністр юстиції України Олександр Лавринович заявив про укладення договору з американською юридичною компанією Skadden щодо розгляду справи «Тимошенко проти України» у Європейському суді з прав людини на суму менш як 100 тис. грн.