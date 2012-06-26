Експерт каже, що банки не мають ресурсів для виконання програми Януковича
Банки не мають відповідних фінансових ресурсів для виконання президентської іпотечної програми, каже банкір.
Ця програма не більше ніж передвиборча технологія влади, яка у повному обсязі не може бути виконана, переконує Президент Асоціації українських банків Олександр Сугоняко, якого цитує 5 канал.
«Для того, щоб кредитувати на 15 років, чи на 10 років іпотеку, банк мусить мати довгостроковий ресурс, і ризики мають бути зведенні в межах тих, які можна перекрити. А якщо це не так? І коли Національний банк заявляє про те, що у банківській галузі грошей таких достатньо, а банк, конкретний банк, при чому один з державних банків заявляє – у нас таких коштів не має. Так хто говорить не правду?», – зазначив банкір.
«Масова іпотека – це масова «тріпотека», передвиборча тріпотня щодо іпотеки. Тому що житло потребують сотні тисяч, мільйони людей, а реально отримують одиниці. Говорять про доступне житло – доступне тріпло, тому що немає ресурсів у наших банків на довгі кредити. Три відсотки – при тому що кредитна ставка двадцять відсотків, а держава каже тринадцять, для банків залишається шість, які не відомо звідки взялися. Реально, фінансові інституції не здатні тягнути цей проект – це абсолютно передвиборча «тріпотека», а не іпотека», – заявив Сугоняко.