Експерт каже, що банки не мають ресурсів для виконання програми Януковича

Ця програма не більше ніж передвиборча технологія влади, яка у повному обсязі не може бути виконана, переконує Президент Асоціації українських банків Олександр Сугоняко, якого цитує 5 канал.

«Для того, щоб кредитувати на 15 років, чи на 10 років іпотеку, банк мусить мати довгостроковий ресурс, і ризики мають бути зведенні в межах тих, які можна перекрити. А якщо це не так? І коли Національний банк заявляє про те, що у банківській галузі грошей таких достатньо, а банк, конкретний банк, при чому один з державних банків заявляє – у нас таких коштів не має. Так хто говорить не правду?», – зазначив банкір.

«Масова іпотека – це масова «тріпотека», передвиборча тріпотня щодо іпотеки. Тому що житло потребують сотні тисяч, мільйони людей, а реально отримують одиниці. Говорять про доступне житло – доступне тріпло, тому що немає ресурсів у наших банків на довгі кредити. Три відсотки – при тому що кредитна ставка двадцять відсотків, а держава каже тринадцять, для банків залишається шість, які не відомо звідки взялися. Реально, фінансові інституції не здатні тягнути цей проект – це абсолютно передвиборча «тріпотека», а не іпотека», – заявив Сугоняко.