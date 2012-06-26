Азаров звинувачує у мовному протистоянні попередню владу

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це прем`єр-міністр Україна Микола Азаров сказав в інтерв`ю Володимиру Познеру в його програмі «Познер» на російському Першому каналі.

«Перш за все, ухвалення цього закону - це реакція на те, що та влада, яка керувала Україною впродовж попередніх 5 років, займалася витісненням російської мови з усіх сфер спілкування. Якби наші попередники не проводили таку політику, то це питання не було б таким гострим», - заявив М.Азаров.

Він нагадав, що уряд Юлії Тимошенко «прийняв рішення про заборону дітям і вчителям говорити на перервах російською мовою», але зараз таке рішення скасовано.

Як сказав М.Азаров, що попередній голова НАК «Нафтогаз України» у Москві вимагав перекладача з російської на українську мову.

На його думку, це абсурдна ситуація, коли в Україні половина населення країни вважає російську мову рідною.

За словами М.Азарова, що Тарас Шевченко у побуті розмовляв російською, писав щоденники, листи і прозу російською мовою.

«Якщо ми продекларували прагнення йти у Європу, тоді давайте брати від Європи найкраще - у Швейцарії чотири державні мови, у Фінляндії - дві, і так далі», сказав він.

На запитання, чи є він прихильником надання російській мові статусу державної, М.Азаров відповів: «Ми вважаємо, що треба рухатися так, як дозволяє ситуація в країні».

За словами прем`єра, Партія регіонів наполягає на ухваленні закону, який закріпить у тих регіонах, де поширена та чи інша мова, права вчитися і звертатися до державних установ своєю рідною мовою.