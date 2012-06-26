Вищий спецсуд не може розпочати розгляд касації на вирок Тимошенко

Вищий спеціалізований суд з розгляду цивільних та кримінальних справ поки не розпочав засідання з розгляду касації на вирок екс-прем’єр-міністру України Юлії Тимошенко у «газовій справі».

Як передає кореспондент УНІАН, це пов’язано з технічними причинами. Досі не виведена трансляція в прес-центр із зали суду. Працівники прес-служби вибачилися за технічні незручності і погодилися впустити до зали представників лише трьох телевізійних каналів та кількох журналістів друкованих ЗМІ. Водночас пізніше їх попросили знову повернутися до тієї зали, де вони були раніше. Представники суду пояснили це тим, що засідання відбудеться саме в цій кімнаті, де знаходяться всі журналісти.

Тим часом перед будівлею суду ще з ранку зібралися прихильники Ю.Тимошенко. Наразі їх трохи більше 500 осіб.

Прихильники тримають символіку Об’єднаної опозиції, а також плакати з написами «Юлі - волю!».

Представники ДАІ та правоохоронці роблять все, аби прихильники Ю.Тимошенко не вийшли на проїжджу частину, аби не утворилися затори.

На засіданні суду присутні представники Об’єднаної опозиції, народні депутати.

Крім того, до суду прибули представники Європейського парламенту Олександр Квасневський та Пет Кокс.

Як повідомляв УНІАН, Печерський районний суд Києва 11 жовтня 2011 року засудив Ю.Тимошенко до 7 років позбавлення волі за перевищення повноважень при підписанні газових контрактів з Росією в 2009 році.

Апеляційний суд залишив вирок чинним, після чого було подано касацію.

Ю.Тимошенко просить розглянути касаційну скаргу невідкладно і за її відсутності. Захист Ю.Тимошенко сподівається, що Вищий спеціалізований суд скасує вирок і екс-прем’єр вийде на волю.