Суд розпочав розгляд касації на вирок Тимошенко у «газовій справі»

Як передає кореспондент УНІАН, початок засідання, яке мало розпочатися ще о 10-й годині, був зірваний через технічні причини у зв’язку з відсутністю трансляції в той зал, де знаходилися журналісти.

Після тривалого з’ясування всіх обставин згодом засідання розпочалося саме в тій залі, де з самого ранку знаходилися лише представники ЗМІ. Наразі всі знаходяться в одному приміщенні.

На судовому засіданні присутні майже всі представники фракції «БЮТ-Батьківщина» та деякі члени фракції НУ-НС, що увійшли до складу Об’єднаної опозиції.

Засідання у справі Ю.Тимошенко відбувається саме в тому залі, де у 2004 році було ухвалене рішення про проведення третього туру президентських виборів, на яких переміг Віктор Ющенко.

Як повідомляв УНІАН, Печерський районний суд Києва 11 жовтня 2011 року засудив Ю.Тимошенко до 7 років позбавлення волі за перевищення повноважень при підписанні газових контрактів з Росією в 2009 році.

Апеляційний суд залишив вирок чинним, після чого було подано касацію.

Ю.Тимошенко просить розглянути касаційну скаргу невідкладно і за її відсутності. Захист Ю.Тимошенко сподівається, що Вищий спеціалізований суд скасує вирок і екс-прем’єр вийде на волю.